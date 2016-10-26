Беглые представители российской пятой колонны, в числе которых экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, бывший сотрудник советской внешней разведки Павел Басанец, экономист Наталья Пивоварова, сдавали в центральном киевском военном госпитале донорскую кровь для раненых украинских карателей, пишет издание «Блокнот».
Отмечается, что первая подобного рода донорская акция с участием бывших российских политических деятелей состоялась в феврале 2015 года.
По словам Илларионова, это тот небольшой вклад, который представители российской «оппозиции» могут сделать для украинской армии.
«Мы хотим засвидетельствовать украинцам свою приверженность и желание быть вместе», - заявил пособник киевской хунты Басанец.
«Если сданную кровь использовали по назначению, то у тех раненых укро-карателей, которые ее получили, предательство в крови теперь в самом буквальном смысле», - отметил эксперт портала «Евразия»Дмитрий Павленко.
«Что же касается самих доноров, то я бы им посоветовал не ограничиваться кровью, а в знак солидарности с киевскими нацистами отдать на пересадку свои внутренние органы, и тогда их вклад в борьбу против Путина действительно сложно будет переоценить», - сыронизировал Павленко.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".