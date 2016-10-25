Макеева: Донбасс не переставал быть частью России (ВИДЕО)
Идея присоединения Донбасса к России вызревала и была в глубине менталитета у населения, высказала точку зрения глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), эксперт Центра геополитических экспертиз, заместитель главного редактора информационно-аналитического портала «Евразия»Наталья Макеева.
«Я наблюдала, как в конце 2000-начале 2010-х вызревала идея русского Донбасса. По общению со знакомыми дончанами и луганчанами я делала вывод, что регион не переставал быть частью России: гривну называли рублем, везде русский язык… Все, что происходило в России многими жителями Донбасса переживалось на очень личном глубоком уровне. Был диссонанс: вроде формально территория Украины, но и обычные люди, и интеллектуалы считали себя частью России. Когда произошел переворот в Киеве, стало понятно, что дальше терпеть уже нельзя», - отметила Макеева в ходе состоявшейся 18 октября 2016 года скайп-конференции с лидером «Патриотических сил Донбасса», основателем и командиром бригады «Восток» Александром Ходаковским и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
По мнению эксперта, название проекта, под знаменем которого начался процесс возвращения Донбасса в состав России, вторично: будь то Новороссия, Донецкая или Луганская республики.
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