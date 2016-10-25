Ходаковский: Проект Новороссия возник на волне энтузиазма (ВИДЕО)
Проект Новороссия носит политтехнологический характер, однако возник он на волне широкого народного подъёма и энтузиазма, считает экс-секретарь Совета безопасности ДНР, основатель и командир бригады «Восток», лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский.
«И Донецкая Республика, и Новороссия далеко отстоят от времен и событий, породивших эти явления. Это было реанимировано, потому что было органично: не столько Донецкая или Донецко-Криворожская республика, потому что в своем формате она довольно ограниченная, сколько сама Новороссия. Когда этот проект начал активно внедряться в масс-медиа и в сознание, очень многие представители нашего активного меньшинства восприняли его как органичный и близкий для себя. Изначально он был достаточно демократичный. Никто не пытался сверху навязывать какие-то догмы, предлагать какие-либо символы. Мы сами придумали символику, флаг, герб. В Луганске состоялись первые собрания народного парламента Новороссии. Все происходило исключительно на волне энтузиазма Прозвучало слово, которое охватило все, что подпадало под ситуацию 2014 года. Мы ведь тогда понимали территорию не как ограниченную часть Донецкой и Луганской областей, мы понимали в составе Новороссии те территории, которые в принципе тяготеют к России, которые имеют корни с Россией: Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Запорожье. Та левобережная сторона Украины, которая всегда имела исторические, культурные и иные тесные связи с Россией, и, по сути, является исторической частью России как таковой. Причем с давних времен», - подчеркнул Ходаковский в беседе с главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко, которая состоялась 18 октября 2016 года.
По мнению военно-политического деятеля ДНР, до тех пор, пока украинцы будут говорить на русском языке, никаких шансов и перспектив у украинства как такового нет и не будет.
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