Кнырик: Либеральные СМИ ведут информационную войну против России на деньги США
Спецслужбы Соединённых Штатов ведут против России активную информационную кампанию, в которой против интересов страны на стороне внешнего врага выступают российские же СМИ, пишет в своей статье главный редактор информационного агентства News FrontКонстантин Кнырик.
Так, накануне хакерами «КиберБеркута» были опубликованы материалы, свидетельствующие о подкупе американскими спецслужбами целого ряда российских информационных изданий, которые должны были публиковать заказные материалы, порочащие высшее руководство РФ.
«Заказчиками оказались давно знакомые нашим компетентным органам подрывные центры: американский Национальный Фонд демократии (NED), фактически являющийся отделением ЦРУ; Уильям Браудер, автор “Дела Магнитского”, международный аферист, считающий В.Путина своим личным врагом; Дэвид Сэттер, правая рука Браудера, американский журналист, которого лишили права въезда на территорию РФ — якобы, за нарушение миграционного законодательства, но фактически по подозрению в шпионаже; “Радио Свобода”, которое напрямую финансируется Конгрессом США и неоднократно обвинялось в тесном сотрудничестве с американским разведывательным сообществом; Фонд Сороса, который в дополнительном представлении не нуждается. Первой попыткой нанести удар по Путину стал провалившийся проект “Панамагейт”, который финансировался NED, Соросом и Браудером. От российской стороны в нем участвовали журналисты “Новой Газеты” и “Ведомостей”; однако, существенных плодов эта “утечка” не принесла. Вслед за тем полетели первые ласточки отечественной “независимой журналистики”. На деньги, выделяемые NED, Дэвид Сэттер организовал целый проект, в рамках которого должны были публиковаться «журналистские расследования» и “глубокая аналитика”. Ставка была сделана на компрометацию руководства России, лично Путина и близких к нему людей; затем должно было последовать максимально возможное распространение этих материалов посредством лояльных СМИ. В опубликованных хакерами документах эти издания перечисляются прямым текстом: “РБК”, “Ведомости”, “Дождь”, “Слон”, Фонд Навального. “Радио Свобода” в этой схеме, судя по всему, выступает базовой площадкой — туда материалы для распространения принимают без лишних вопросов, - отмечает Кнырик.
Так, за десять месяцев работы, с начала 2016 года прошло порядка 25 подобных публикаций в либеральных СМИ. В их числе и «расследования» Навального, и скандальные материалы в различных изданиях и ресурсах пятой колонны. Кнырик приводит сообщение известного блогера и публициста Олега Лурье, который заявил, что ему поступали предложения распространить целый ряд бездоказательных компрометирующих материалов в отношении губернатора Московской области, членов его семьи и представителей высшего руководства страны. При этом за «работу» предлагали сумму в 15 тысяч долларов. Лурье от такого предложения отказался, зато его приняли журналисты газеты «Ведомости».
«Ирония в том, что обвинения в коррупции предъявляют купленные журналисты по заказу продажных политиков на деньги, собранные с простых граждан для удовлетворения собственных амбиций. Добавить, по сути, нечего. Американские спецслужбы, используя созданную ими сеть из подрывных центров, российскую оппозицию и отдельных международных аферистов, пытаются любыми, даже самыми грязными, методами подорвать доверие людей к Путину и лицам из его ближайшего окружения. Цели их предельно ясны. На ум приходят слова Высоцкого: “У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами”. Такой и должна быть здоровая оппозиция. А люди, за бочку варенья и ящик печенья готовые продать свою страну и свой народ, были и остаются просто-напросто предателями», - заключает Кнырик.
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