Александр Ходаковский обсудит будущее Новороссии с журналистами из Москвы (ВИДЕО)
Очередной выпуск прямого диалога между Москвой и Донбассом состоится 25 октября 2016 года в 19-00.
В скайп-конференции примут участие лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток», экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский, политолог и журналист, эксперт Центра геополитических экспертиз, заместитель главного редактора портала «Евразия»Наталья Макеева и корреспондент портала «Евразия» Дмитрий Павленко.
Основной темой дискуссии станет Новороссия, её будущее, внутренние и внешние враги.
Прямая трансляция скайп-конференции пройдет на платформе интернет-канала «Диалог» и будет доступна по ссылке.
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