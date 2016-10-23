Пургин: Киевские террористы не считают жителей Донбасса за людей (ВИДЕО)
Жестокое и циничное убийство народного героя Донбасса, командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола», свидетельствует о том, что украинские террористы не считают жителей Донецка за людей, заявил политик, идеолог и общественный деятель Новороссии, лидер движений «Донецкая Республика» и «Юг России», бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин.
Политик не сомневается в том, что за терактом, унесшем жизнь «Моторолы», стоит Украина. «Моторола - это был самый раздражающий символ. Этот символ тех добровольцев, тех русских, которые пришли, помогли, которые отстаивали с оружием в руках и так далее. То есть это одна из раздражающих символических фигур», - отметил Пургин в интервью телеканалу «Царьград».
С точки зрения Пургина, симптоматично, что убийство Павлова произошло крайне общественно опасным способом – путем взрыва в лифте многоквартирного жилого дома. Эксперт отмечает, что помимо «Моторолы» и его охранника, могли погибнуть мирные люди. Однако организаторов теракта это абсолютно не беспокоило.
«Никто не задумывался, какие там будут последствия, кто еще погибнет. И это никто не обсуждает, особенно с украинской стороны. Не обсуждает то, что, на самом деле, могли быть последствия, погибших не два человека, а много больше. Это жилой дом. То есть это говорит о том, насколько глубоко медийная составляющая Украины промыла украинским гражданам голову, что они фактически не считают нас за людей», - заключил лидер движения «Донецкая Республика».
Напомним, что «Моторола» погиб 16 октября 2016 года в результате теракта в подъезде собственного дома. Взрывное устройство находилось в шахте лифта, и было приведено в действие в тот момент, когда «Моторола» со своим охранником находились в лифте.
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