Три человека погибли при взрыве жилого дома в Рязани (ФОТО)
В Рязани в результате взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме по адресу 1-й Осенний переулок дом 4 погибли три человека, ещё тринадцать получили ранения.
Инцидент произошёл 23 октября 2016 года около 4 часов 36 минут. Полностью были разрушены 9 и 10 этажи здания, уничтожены 14 квартир.
Из 215 проживающих в доме человек 53 были эвакуированы в пункт временного размещения. Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв уже поручил оказать им всю необходимую помощь, сообщает ТАСС.
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Основная версия – утечка бытового газа. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
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