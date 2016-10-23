В Нижнем Новгороде предотвращена серия терактов (ФОТО)
Двое боевиков уничтожены 23 октября 2016 года в ходе контртеррористической операции в Нижнем Новгороде.
Как сообщает «Комсомольская правда», спецоперация проходила в течение восьми часов с 8-00 до 16-20 по московскому времени в районе жилого комплекса «Цветы» по улице Академика Сахарова.
Боевики передвигались на автомобиле Daewoo Nexia. При попытке сотрудников СОБРа их задержать экстремисты бросили гранату. В результате трое правоохранителей получили ранения.
Одного из боевиков удалось задержать. По предварительной версии, бандгруппа готовила в городе серию террористических актов.
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