Общественная палата обсудит государствообразующий статус русского народа
В Общественной палате РФ 24 октября 2016 года состоится круглый стол «Русско-кавказская инициатива и выработка новой модели межэтнических отношений в России», организованный комиссией ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Изборским клубом.
Участники мероприятия обсудят вопрос придания русскому народу государствообразующего статуса. Данная инициатива была выдвинута в июле 2016 года в Майкопе на совместном заседании Изборского клуба и общественной организации «Старейшины Адыгеи».
«Юридическое закрепление того, что “русский народ является государствообразующим по факту существования России” (В.В.Путин) могло бы стать важным шагом к выстраиванию модели межэтнических отношений, соответствующей её многовековому историческому опыту, а не идеологическим шаблонам 90-х годов. Кроме того, этот шаг будет способствовать вытеснению вменяемыми национально-патриотическими силами с “русского общественно-политического поля” национал-маргиналов, пытающихся расшатать российскую государственность, разыгрывая этническую карту», - цитирует пресс-релиз круглого стола портал СКФОNews.
Отмечается, что среди участников круглого стола ведущие общественные деятели и представители экспертного сообщества, члены Общественной палаты России и Изборского клуба. Среди них директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов, заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), бывший президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков, руководитель оргкомитета «Русско-кавказской инициативы» Владимир Хомяков, депутат Государственной Думы РФ, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель Союза добровольцев Донбасса, экс-премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай, лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) и председатель партии «Национальный курс» Андрей Коваленко, директор Института русской цивилизации, доктор экономических наук Олег Платонов, а также другие деятели. Модератором дискуссии выступит член ОП РФ и Изборского клуба Валерий Коровин.
Круглый стол состоится по адресу: Москва, Миусская площадь, дом 7 строение 1, зал №1. Начало в 14-00.
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