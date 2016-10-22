Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о необходимости пересмотра существующего формата «нормандской четвёрки».
По мнению лидера ДНР, либо в переговорный процесс следует включить народные республики Донбасса, либо из него следует вывести Украину, сообщает ИА «Новороссия».
Захарченко подчеркнул, что существует две стороны конфликта – Украина и народные республики. Между ними и должен вестись прямой диалог. Тогда как роль России, Франции и Германии должна сводиться к посредничеству при переговорах. Пока же существует действующий формат «четвёрки», киевская хунта продолжает манипулировать переговорами и заводит в тупик весь минский процесс, пояснил донецкий лидер.
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