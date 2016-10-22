Путин признал ДНР и ЛНР субъектами международного права
Президент Российской Федерации Владимир Путинупомянул в своем официальном заявлении Донецкую и Луганскую народные республики. Такая риторика со стороны российского лидера последовала после переговоров «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года и вызвала панику у киевской хунты и её сторонников.
По мнению беглого советника президента РФ Андрея Илларионова, активно поддерживающего нацистский режим в Киеве, изменение риторики со стороны Владимира Путина может означать грядущее дипломатическое признание ДНР и ЛНР.
«Специальный интерес представляет комментарий Путина.., - заявил Илларионов в эфире украинского телевизионного шоу Шустер Live. - Он говорил, скорее всего, то, что он собирается делать. Для нас это очень важно понимать, на что он настроен. Путин в своем комментарии впервые использовал выражение не только „Отдельные районы Луганской и Донецкой областей“, но и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика. Чего раньше не было».
Илларионов также подчеркнул, что Путин заявил не только о необходимости изменения конституции Украины, но и о прямом договоре между представителями Киева с одной стороны и Донецка и Луганска с другой. «То есть, с его точки зрения, они уже становятся субъектами международного права?», - задается вопросом беглый пособник киевского режима.
Также бывший советник российского лидера выразил изумление тем фактом, что в ходе переговоров в Берлине не только Меркель и Олланд, но даже Порошенко ни словом не обмолвились о Крыме, фактически признав его частью России.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".