Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен заключить военный и экономический союз с Китаем и Россией.
Об этом филиппинский лидер заявил по итогам своего визита в КНР, который продолжался с 18 по 21 октября 2016 года, пишет Лента.ру.
При этом Дутерте пояснил, что не собирается разрывать отношений с Соединёнными Штатами, несмотря на то, что находясь в Китае, в очередной раз допустил несколько грубых выражений в адрес Барака Обамы.
Президент Филиппин добавил, что намерен проводить более независимую внешнюю политику, которая в частности подразумевает нормализацию отношений с Китаем. Между Манилой и Пекином существует территориальный конфликт относительно ряда спорных островов в Южно-Китайском море, в который активно вмешиваются США.
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