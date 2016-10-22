Украина угрожала сбить белорусский пассажирский самолёт
Пассажирский самолёт «Боинг 737-800» белорусской авиакомпании «Белавиа», следовавший рейсом из Киева в Минск, сделал вынужденную посадку в киевском аэропорту Жуляны, после того, как с украинской стороны последовали угрозы сбить авиалайнер.
Инцидент имел место 21 октября 2016 года в 15-36 по киевскому времени. Направлявшийся в Минск «боинг» со 136 пассажирами и 6 членами экипажа на борту находился в нескольких десятках километрах от воздушного пространства Белоруссии, когда с земли последовала ультимативная команда немедленно посадить самолёт. В случае неповиновения экипажа в Киеве пригрозили поднять в воздух истребители. После того, как авиалайнер развернулся и, спустя 20 минут, совершил посадку в Жулянах, на его борт поднялись сотрудники СБУ, которые задержали одного из пассажиров – гражданина Армении, сообщает Лента.ру.
В 16-37 самолёт вторично вылетел из Киева и через час благополучно приземлился в Минске. Задержанный пассажир вскоре был освобожден и одним из следующих рейсов вылетел в Белоруссию. О причинах случившегося не сообщается.
Стоит отметить, что компания «Белавиа» намерена потребовать от Украины компенсацию расходов, связанных с возвращением самолёта в Киев.
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