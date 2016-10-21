Депутаты Закарпатского областного совета 19 сентября 2016 года приняли постановление об экономической автономии от Киева.
При принятии решения народные избранники сослались на итоги референдума 1991 года, в соответствии с которыми 78% жителей региона высказались за создание самоуправляемой территории, пишет Российская газета.
«Исходя из результатов референдума 1991 года о создании самоуправляемой территории, Закарпатье намерено автономно выстраивать экономические отношения с иностранными государствами и их регионами», - говорится на официальном сайте Закарпатского областного совета.
Также парламент региона постановил создать рабочую группу по разработке законодательства о создании специальной экономической зоны на территории Закарпатской области. По словам депутата облсовета Сергея Ратушняка, уже отрабатываются пути экономического сотрудничества Закарпатья с Германией.
В свою очередь, председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис не исключил и полной сецессии региона в том случае, если правительство Украины не станет уделять краю должное внимание.
«Если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует…», - отметил Ривис.
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