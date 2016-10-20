Главарь киевской хунты Пётр Порошенко заявил о согласии России на размещение в Донбассе вооружённой миссии ОБСЕ.
По информации РИА Новости, в Кремле подтвердили слова Порошенко. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данный вопрос требует проработки в рамках ОБСЕ, что и будет произведено в период председательства Германии в данной международной организации.
Вместе с тем, представители ДНР и ЛНР выступают категорически против оккупации Донбасса вооружённой миссией ОБСЕ. По словам полпреда Донецкой Народной Республики в контактной группе Дениса Пушилина, слова Порошенко – это попытка выдать желаемое за действительное, и ни о каком вооружении ОБСЕ не может быть речи.
«Путин заявил, что готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и пункта хранения тяжелой техники, но ни о какой полицейской миссии, и тем более, вооруженной, речи на сегодняшний момент не идет», - пояснил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
В соответствующем ключе высказался и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его мнению, предпосылок для ввода в Донбасс международного вооруженного контингента на данный момент нет.
«Во-первых, нет законодательства о выборах, во-вторых, непонятно, что будет делать эта миссия, в-третьих, самое главное — Донецк и Луганск никогда не примут вооруженных представителей международной организации», - пояснил Лукашевич, добавив, что в Донбассе уже работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая занимается конкретными задачами.
Напомним, 19 октября 2016 года в Берлине состоялась встреча лидеров государств «нормандской четвёрки», в ходе которой обсуждались проблемы выполнения Минских соглашений и урегулирование в Сирии.
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