Парламент Украины принял совместную с Польшей и Литвой декларацию памяти жертв Второй мировой войны. В документе утверждается, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года якобы привел к началу Второй мировой войны. Это решение поддержали 243 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости .

Авторы декларации заявляют, что желают лишь «отдать дань уважения миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость».

Напомни, что договор о ненападении между Германией и Советским Союзом или иначе пакт Молотова — Риббентропа это межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза.

Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон.

К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши были отнесены в сферу интересов Германии.