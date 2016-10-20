Общественность РФ требует присвоить Мотороле звание Героя России
Легендарному командиру подразделения «Спарта» Арсену Павлову, позывной «Моторола», может быть посмертно присвоено звание Героя России. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», соответствующее обращение к Президенту РФ активно распространяется сейчас в Интернете.
«Моторола самоотверженно защищал коренное население Донбасса, русских людей, проживающих там. Необходимо признать его заслуги на государственном уровне и оказать максимальную поддержку его семье. На подвигах Моторолы необходимо воспитывать молодежь, прививая им любовь к Родине и уважение к подвигам Героев», - уверены авторы документа.
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