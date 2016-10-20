Террористы покидают восточный Алеппо по гуманитарному коридору
Боевики сирийских исламистских группировок складывают оружие и покидают восточный Алеппо по предоставленным вооружёнными силами Сирии и России гуманитарным коридорам под прикрытием со стороны ООН.
Как сообщает «Российская газета», экстремистов на автобусах переправляют в контролируемую их сторонниками сирийскую провинцию Идлиб.
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