Минобороны России запустило альтернативный военный интернет
Коммуникационная система ЗСПД («Закрытый сегмент передачи данных») будет служить Вооружённым силам Российской Федерации в случае отключения Интернета.
ЗСПД действует автономно по отношению ко Всемирной паутине, а подключенные к нему компьютеры надёжно защищены от несертифицированных флеш-накопителей и внешних жёстких дисков. В ЗСПД существуют специальные каналы для передачи секретной информации, а также свои сайты, недоступные для просмотра через обычный интернет. Через новую военную сеть проходит весь документооборот военнослужащих, сообщает Life.
Развернута ЗСПД частично на арендованном оборудовании «Ростелекома» и на собственной инфраструктуре Минобороны, не подключенной к глобальному интернету. Доступ к серверам военной сети строго ограничен.
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