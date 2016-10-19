В Берлине 19 октября 2016 года проходит встреча лидеров стран т.н. «нормандской четвёрки»: Российской Федерации, Германии, Франции и Украины.
Как сообщает ИА «Новороссия», переговоры продолжаются уже более трёх часов и проходят в закрытом формате.
Ключевой темой обсуждения являются Минские соглашения по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе, которые были достигнуты ещё в феврале 2015 года, однако так и не реализованы из-за противодействия Киева.
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