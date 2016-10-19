Заместитель главы МИД России Сергей Рябков пообещал, что ответные санкции РФ больно ударят по США.
«Уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно», - цитирует дипломата RenTV.
По мнению заместителя председателя Изборского клуба, политолога и общественного деятеля Олега Розанова, заявления представителя российского МИД подкреплены поистине железобетонными основаниями.
«”Плутониевый ультиматум Путина” уже показал возможность и эффективность подобной стратегии - прицельно бить в слабые места противника. К сведению, американские ракеты Anteras до сих пор доставляют грузы на орбиту с помощью российских двигателей, их авиационные гиганты типа Boeing используют российский авиационный алюминий и титан. Те же самолеты, в конце концов, регулярно пользуются воздушным пространством Сибири и Дальнего Востока. Перечислять наши асимметричные ответы можно еще долго.
Видимо, Россия должна первой развеять миф об американской технологической и экономической неуязвимости. У России и блока БРИКС есть для этого все инструменты, - подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом портала «Евразия».
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