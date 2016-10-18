Президент США Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци рассказал о своём видении роли России в современном мире.
По словам американского лидера, Россия – «крупная, важная страна», которая якобы нарушает некие международные нормы. Обама призвал Москву решать мировые проблемы, а не создавать их, сообщает Лента.ру.
Кроме того, доживающий последние месяцы в кресле хозяина Белого дома Обама внезапно похвалил российские вооружённые силы, однако с оговоркой, что они уступают по своей мощи только американским.
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