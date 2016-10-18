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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"

18 октября 2016, 22:59
Новые антироссийские санкции остановят работу компаний Boeing и Airbus

Евросоюз обсудит 20-21 октября 2016 года введение новых ограничительных мер в отношении российских компаний и корпораций.

В частности, под санкции подпадет российская «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», специализирующаяся на производстве титановых деталей для самолётостроения.

По информации СМИ, данное предприятие тесно сотрудничает с иностранными авиастроительными гигантами, такими как Boeing и Airbus. Все титановые детали на европейских и американских самолётах именно российского производства, сообщает телеканал «Звезда». Иными словами, из-за новых антироссийских санкций может серьёзно пострадать гражданское самолётостроение Соединённых Штатов и Западной Европы.


23 октября 2016, 09:25
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Общественная палата обсудит государствообразующий статус русского народа

В Общественной палате РФ 24 октября 2016 года состоится круглый стол «Русско-кавказская инициатива и выработка новой модели межэтнических отношений в России», организованный комиссией ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Изборским клубом.
22 октября 2016, 20:04
Глава ДНР Александр Захарченко

Захарченко предложил переформатировать «четвёрку»

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о необходимости пересмотра существующего формата «нормандской четвёрки».
22 октября 2016, 16:34
Президент России Владимир Путин

Путин признал ДНР и ЛНР субъектами международного права

Президент Российской Федерации Владимир Путин упомянул в своем официальном заявлении Донецкую и Луганскую народные республики.
22 октября 2016, 03:30
Президент Филиппин Родриго Дутерте

Филиппины переориентируются на Китай и Россию

Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен заключить военный и экономический союз с Китаем и Россией. Об этом филиппинский лидер заявил по итогам своего визита в КНР, который продолжался с 18 по 21 октября 2016 года, пишет Лента.ру.
22 октября 2016, 03:04
Главарь террористической группировки "СБУ" Василий Грицак

Украина угрожала сбить белорусский пассажирский самолёт

Пассажирский самолёт «Боинг 737-800» белорусской авиакомпании «Белавиа», следовавший рейсом из Киева в Минск, сделал вынужденную посадку в киевском аэропорту Жуляны, после того, как с украинской стороны последовали угрозы сбить авиалайнер.
21 октября 2016, 01:08
председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис

Закарпатье запускает процесс отделения от Украины

Депутаты Закарпатского областного совета 19 сентября 2016 года приняли постановление об экономической автономии от Киева.
20 октября 2016, 22:29
Президент России Владимир Путин

Россия поддержала оккупацию Донбасса?

Главарь киевской хунты Пётр Порошенко заявил о согласии России на размещение в Донбассе вооружённой миссии ОБСЕ. По информации РИА Новости, в Кремле подтвердили слова Порошенко.
20 октября 2016, 20:18

Украина обвенила СССР в начале Второй мировой войны

Парламент Украины принял совместную с Польшей и Литвой декларацию памяти жертв Второй мировой войны. В документе утверждается, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года якобы привел к началу Второй мировой войны.
20 октября 2016, 14:04
Присвоить звание Героя России (посмертно) Арсению Павлову,известного под позывным Моторола

Общественность РФ требует присвоить Мотороле звание Героя России

Легендарному командиру подразделения «Спарта» Арсену Павлову, позывной «Моторола», может быть посмертно присвоено звание Героя России.
20 октября 2016, 00:29

Террористы покидают восточный Алеппо по гуманитарному коридору

Боевики сирийских исламистских группировок складывают оружие и покидают восточный Алеппо по предоставленным вооружёнными силами Сирии и России гуманитарным коридорам под прикрытием со стороны ООН.
20 октября 2016, 00:08

Минобороны России запустило альтернативный военный интернет

Коммуникационная система ЗСПД («Закрытый сегмент передачи данных») будет служить Вооружённым силам Российской Федерации в случае отключения Интернета.
19 октября 2016, 23:22
Канцлер Германии Ангела Меркель

«Нормандская тройка» принудит Порошенко к миру?

В Берлине 19 октября 2016 года проходит встреча лидеров стран т.н. «нормандской четвёрки»: Российской Федерации, Германии, Франции и Украины. Как сообщает ИА «Новороссия», переговоры продолжаются уже более трёх часов и проходят в закрытом формате.
19 октября 2016, 22:12
Арсен Павлов (Моторола)

Донецк проводил в последний путь народного героя «Моторолу» (ФОТО&ВИДЕО)

Жители Донецкой Народной Республики простились с легендарным командиром ополчения, Героем ДНР Арсеном «Моторолой» Павловым, погибшим в результате теракта 16 октября 2016 года.
19 октября 2016, 19:11
Заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов

Российская «ответка» больно ударит по США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков пообещал, что ответные санкции РФ больно ударят по США. «Уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно», - цитирует дипломата RenTV.
18 октября 2016, 23:33
Президент США Барак Обама

Обама похвалил Вооружённые силы России

Президент США Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци рассказал о своём видении роли России в современном мире.
18 октября 2016, 23:19

Египетские «мистрали» оснастят новейшими российскими вертолётами «Катран»

«Вертолёты России» намерены поставить Египту партию новейших ударных вертолётов корабельного базирования Ка-52К «Катран» (модификация боевого ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» - прим.ред.).
18 октября 2016, 14:06
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Ахметов предал Януковича из-за страха за свой бизнес (ВИДЕО)

Судьбу Майдана и Украины в целом решили украинские олигархические элиты, тесно связанные с Западом.
18 октября 2016, 10:05
Эксперт портала "Евразия", историк и журналист Дмитрий Павленко

Павленко: Милонову следует инициировать закон о статусе российских добровольцев

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов выступил с предложением увековечить память погибшего командира армии ДНР, российского добровольца Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
18 октября 2016, 08:49
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Добровольцев превращают в людей второго сорта (ВИДЕО)

Основатель и командир бригады «Восток», лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский в ходе скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия» Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия» Андреем Коваленко подверг резкой критике существующее в России и народных республиках Новороссии отношение к военнослужащим-добровольцам.
17 октября 2016, 21:47
Командир подразделения "Спарта" армии ДНР полковник Арсен Павлов ("Моторола")

Инди: Гибель «Моторолы» была предсказуема (ФОТО)

Убийство командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» армии ДНР Арсена «Моторолы» Павлова потрясло Донбасс.
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