Новые антироссийские санкции остановят работу компаний Boeing и Airbus
Евросоюз обсудит 20-21 октября 2016 года введение новых ограничительных мер в отношении российских компаний и корпораций.
В частности, под санкции подпадет российская «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», специализирующаяся на производстве титановых деталей для самолётостроения.
По информации СМИ, данное предприятие тесно сотрудничает с иностранными авиастроительными гигантами, такими как Boeing и Airbus. Все титановые детали на европейских и американских самолётах именно российского производства, сообщает телеканал «Звезда». Иными словами, из-за новых антироссийских санкций может серьёзно пострадать гражданское самолётостроение Соединённых Штатов и Западной Европы.
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