Ходаковский: Ахметов предал Януковича из-за страха за свой бизнес (ВИДЕО)
Судьбу Майдана и Украины в целом решили украинские олигархические элиты, тесно связанные с Западом. Роковую роль в этом сыграл ближайший сподвижник Виктора Януковича, «хозяин Донбасса» Ринат Ахметов, заявил экс-секретарь Совета безопасности ДНР, основатель и командир бригады «Восток», лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский.
По словам Ходаковского, являвшегося в феврале 2014 года командиром спецподразделения «Альфа» управления СБУ по Донецкой области и принимавшего непосредственное участие в событиях на киевском Майдане, приказ о возвращении «Беркута» и внутренних войск в места дислокации в наиболее острый момент противостояния последовал в результате давления, оказанного на Януковича со стороны Ахметова.
«Ахметову позвонили из США с предупреждением: если он не воздействует на Януковича в нужном американцам ключе, то пострадает его бизнес за рубежом. Это не мои домыслы. Это засвидетельствовано и было обнародовано», - пояснил Ходаковский в беседе с главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
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