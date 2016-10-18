Павленко: Милонову следует инициировать закон о статусе российских добровольцев
Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов выступил с предложением увековечить память погибшего командира армии ДНР, российского добровольца Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением назвать одну из молодежных патриотических школ северной столицы в честь Павлова, а также назвать его именем один из объектов топонимики, сообщает РИА Новости.
«Арсен Павлов при жизни стал символом патриотического подъема на Донбассе, был воплощенным примером русского солдата, героем, который, вдохновлял и вдохновляет тысячи патриотов. Увековечивание его в нашем городе, связанном с Донецком многим, — это правильный и достойный шаг», - говорится в обращении Милонова к петербургскому градоначальнику.
Журналист и историк, эксперт портала «Евразия»Дмитрий Павленко поддержал инициативу депутата Милонова, однако скептически оценил возможность её реализации, исходя из текущих политических реалий.
«К сожалению, сейчас наши власти, исходя из сегодняшней конъюнктуры, вряд ли пойдут на такой шаг, ибо "уважаемые партнеры" по Минску не поймут... Но рано или поздно защитившим русский Донбасс героям - и живым, и павшим воздадут славу в той стране, за которую они сражались - России, и они встанут в один ряд с героями Великой Отечественной войны. Никто не будет забыт и ничто не будет забыто…», - отметил на своей странице в Фейсбуке Павленко.
Эксперт обращается к Милонову, как депутату от правящей партии, с предложением инициировать принятие нижней палатой парламента закона о статусе российских добровольцев в Донбассе, который приравняет их к участникам боевых действий со всеми вытекающими социальными гарантиями, включая оказание государственной помощи семьям погибших и получивших ранения защитников Новороссии. По мнению Павленко, такой закон сегодня крайне актуален и жизненно необходим.
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