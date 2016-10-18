Ходаковский: Добровольцев превращают в людей второго сорта (ВИДЕО)
Основатель и командир бригады «Восток», лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский в ходе скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко подверг резкой критике существующее в России и народных республиках Новороссии отношение к военнослужащим-добровольцам.
По мнению донецкого военачальника, в деле отношения к своим героям не стоит гнушаться перенимать опыт противника.
«На Украине в социальной среде канонизировали “небесную сотню”. А что делаем мы? Как в свое время наших ребят, которые участвовали в конфликтах во Вьетнаме, в Африке, в Египте – мы их не показываем, закрываем от общества, прячем, что российских добровольцев, что зарубежных, что наших местных добровольцев – мы просто втаптываем в грязь. Казахский доброволец арестован на родине. Белорусские добровольцы боятся возвращаться, так как их ждет статья за наемничество. Вернувшиеся домой испанцы-коммунисты арестованы и брошены в тюрьмы. Наши собственные добровольцы сейчас фактически люди второго сорта. Я резко высказался, но именно такое отношение к ним сегодня демонстрируют, особенно на фоне нашей специфической социальной стратификации», - посетовал Ходаковский.
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