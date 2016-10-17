«Конгресс русских общин Крыма» хочет возвести памятник капитану за штурвалом Путину до президентских выборов 2018 года, сообщает КРЫМ Информ

В Симферополе, 17 октября 2016 года председатель региональной ОО «Конгресс русских общин Крыма», депутат Госсовета республики Сергей Шувайников сказал, что начинается сбор средств на возведение памятника президенту РФ Владимиру Путину и рассчитывает установить его до выборов 2018 года.

Один бизнесмен уже перевел 50 тыс. руб. Всего планируется собрать около 10 млн руб.

«Памятник-символ российскому капитану в образе Путина … должен быть установлен. Мы возведем его за народные деньги»,— заявил собеседник агентства. «Если получится, и мы сможем собрать деньги, то памятник установим до президентских выборов в 2018 году, если нет, то значит после выборов, но памятник все равно будет»,— так же сказал господин Шувайников. Он подчеркнул, что эту инициативу не стоит расценивать как «пиар и политический прогиб».