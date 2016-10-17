Комбриг «Востока» обсудит с московскими журналистами будущее Новороссии (ВИДЕО)
Лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» армии ДНР Александр Ходаковский проведет 18 октября 2016 года скайп-конференцию с журналистами из Москвы - главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
Основной темой обсуждения станет Новороссия, её будущее, внешние и внутренние враги, сообщается на сайте общественной организации «Патриотические силы Донбасса».
Откровенный разговор будет транслироваться на интернет-канале «Диалог» в режиме онлайн. Начало в 19-00.
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