Шотландия проведет повторный референдум о независимости
Правительство Шотландии всерьёз озабочено предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза.
По словам первого министра правительства Шотландии Николы Стёрджен, Brexit нанесет колоссальный ущерб шотландской экономике. Чтобы не допустить этого, Эдинбург может провести повторный референдум о независимости.
«Я никогда не сомневалась, что Шотландия однажды станет независимой страной, и сейчас я верю в это больше, чем когда-либо раньше», - цитирует Стёрджен «Росбалт».
Напомним, что 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу членства страны в Евросоюзе, на котором 52% британцев высказались за Brexit. При этом наиболее активно выход страны из Евросоюза поддержали в Англии и Уэльсе. 62% жителей Шотландии и 55,8% жителей Северной Ирландии проголосовали за членство в ЕС.
Добавим, что два года назад, 18 сентября 2014 года в Шотландии уже проходил референдум о независимости. Тогда за обретение суверенитета высказались почти 45% шотландцев, против независимости – 55%.
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