Черногорская оппозиция объединится ради спасения страны от натовской оккупации
Представители черногорской оппозиции намерены создать коалицию в новом составе парламента, чтобы воспрепятствовать курсу правящей партии Мило Джукановича на вступление в НАТО.
По итогам состоявшихся в Черногории 16 октября 2016 года парламентских выборов ориентирующаяся на Запад правящая «Демократическая партия социалистов» премьер-министра Джукановича претендует на 38 мандатов в новом составе Скупщины. Шедшие на выборы поодиночке оппозиционные силы: коалиции Демократический фронт, «Ключ», Социал-демократическая партия, «Демократы» претендуют на 41 место в парламенте, сообщает «Росбалт».
«Предлагаю всем лидерам и представителям оппозиционных политических субъектов, которые публично обязались не иметь дел с ДПС, сразу после парламентских выборов сесть за один стол, обменяться всей информацией о злоупотреблениях, сопровождавших избирательный процесс, провести необходимый анализ и ответственно подойти к текущему политическому моменту», - отметил лидер «Демократов» Алекса Бечич.
В свою очередь в штабе Джукановича уже празднуют победу и обещают скорое вступление страны в НАТО назло Сербии и России.
«Сегодня мы с удовольствием можем сказать, что Черногория продолжает идти по пути уверенного европейского будущего, что мы всего через несколько месяцев ратифицируем протокол о вступлении Черногории в НАТО и примем решении о членстве Черногории в НАТО», - заявил глава черногорского правительства.
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