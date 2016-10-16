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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"

16 октября 2016, 01:59
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
Лондон встревожен появлением российских кораблей у британских берегов

Британский флот приведен в повышенную боевую готовность после сообщения об отправке группы кораблей Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» ВМФ РФ в Средиземное море.

Два боевых корабля и морская авиация Королевских ВМС будут сопровождать российскую эскадру при прохождении ею Северного моря, сообщает РИА Новости.

Добавим, что в составе направляющейся к берегам Сирии российской эскадры помимо «Адмирала Кузнецова» также атомный ракетный крейсер «Петр Великий», противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск» и суда обеспечения.


18 октября 2016, 08:49
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Добровольцев превращают в людей второго сорта (ВИДЕО)

Основатель и командир бригады «Восток», лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский в ходе скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия» Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия» Андреем Коваленко подверг резкой критике существующее в России и народных республиках Новороссии отношение к военнослужащим-добровольцам.
17 октября 2016, 21:47
Командир подразделения "Спарта" армии ДНР полковник Арсен Павлов ("Моторола")

Инди: Гибель «Моторолы» была предсказуема (ФОТО)

Убийство командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» армии ДНР Арсена «Моторолы» Павлова потрясло Донбасс.
17 октября 2016, 21:22

Крыму обсуждается строительство памятника путину в образе капитана

«Конгресс русских общин Крыма» хочет возвести памятник капитану за штурвалом Путину до президентских выборов 2018 года, сообщает КРЫМ Информ В Симферополе, 17 октября 2016 года председатель региональной ОО «Конгресс русских общин Крыма», депутат Госсовета республики Сергей Шувайников сказал, что начинается сбор средств на возведение памятника президенту РФ Владимиру Путину и рассчитывает установить его до выборов 2018 года.
17 октября 2016, 20:57
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Комбриг «Востока» обсудит с московскими журналистами будущее Новороссии (ВИДЕО)

Лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» армии ДНР Александр Ходаковский проведет 18 октября 2016 года скайп-конференцию с журналистами из Москвы - главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия» Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия» Андреем Коваленко.
17 октября 2016, 04:03
Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Лидеры БРИКС призвали к мирному урегулированию в Сирии

Лидеры стран БРИКС в ходе саммита на Гоа в Индии выработали итоговую декларацию, в которой призвали к мирному урегулированию в Сирии на основании резолюций Совета безопасности ООН и беспощадной борьбе против террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ – прим.
17 октября 2016, 03:50
первый министр правительства Шотландии Никола Стёрджен

Шотландия проведет повторный референдум о независимости

Правительство Шотландии всерьёз озабочено предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. По словам первого министра правительства Шотландии Николы Стёрджен, Brexit нанесет колоссальный ущерб шотландской экономике.
17 октября 2016, 03:32
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович

Черногорская оппозиция объединится ради спасения страны от натовской оккупации

Представители черногорской оппозиции намерены создать коалицию в новом составе парламента, чтобы воспрепятствовать курсу правящей партии Мило Джукановича на вступление в НАТО.
17 октября 2016, 03:15
кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

В Северной Каролине взорван предвыборный штаб Трампа

В американском штате Северная Каролина неизвестные совершили нападение на офис Республиканской партии. В здание было брошено самодельное взрывное устройство. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
17 октября 2016, 02:55
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади

Иракская армия начинает операцию по освобождению Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению от террористов ДАИШ (организация запрещена в РФ – прим.ред.) города Мосул.
17 октября 2016, 01:22
Лидер ДНР Александр Захарченко

Захарченко пообещал отомстить за гибель «Моторолы»

Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал убийство командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Арсена «Моторолы» Павлова.
16 октября 2016, 22:00
Командир подразделения "Спарта" армии ДНР полковник Арсен Павлов ("Моторола")

В результате взрыва в Донецке погиб «Моторола»

В результате теракта в центре Донецка погиб командир подразделения «Спарта» Минобороны ДНР полковник Арсен «Моторола» Павлов. «По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсен Павлов, сработало самодельное взрывное устройство.
16 октября 2016, 21:43

СРОЧНО: В центре Донецка прогремел взрыв

В центре Донецка 16 октября 2016 года около 21-00 совершен террористический акт, сообщает "GO" Группа оповещения о военных действиях ЛДНР. Подробной информации о случившемся, наличии жертв и пострадавших пока не поступало.
16 октября 2016, 20:59
лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен

Сотни тысяч жителей Парижа вышли на акцию в защиту традиционной семьи

Во французской столице состоялась масштабная манифестация противников содомитских ценностей, в частности, однополых «браков». Около 200 тысяч парижан потребовали от правительства защитить традиционные семейные ценности.
16 октября 2016, 20:34
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Донбасс нуждается в здоровой элите (ВИДЕО)

Сформировавшаяся в Донбассе политическая элита с точки зрения ее мышления представляет собой сирость и убогость, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
16 октября 2016, 18:22

Порошенко ищет предлог не выполнять «Минск»

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа отметил, что заявление президента Украины Петра Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе является лишь предлогом для невыполения политической части минских договоренностей, сообщает REGNUM.
16 октября 2016, 15:08
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц

Стешин и Коц: Санкции были неизбежны, вне зависимости от Крыма и Донбасса

Запад привык разговаривать с Россией с позиции силы и никак иначе. Чем сильнее будет Россия, тем больше шансов избежать начала третьей мировой войны, считают военные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц.
16 октября 2016, 14:43
Президент России Владимир Путин

Лидеры стран БРИКС заявили о принятии декларации Гоа

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ходе саммита на Гоа в Индии приняли декларацию о сотрудничестве, получившую название в честь места проведения встречи – декларация Гоа.
16 октября 2016, 14:32
Регент Таиланда Прем Тинсуланон

Регентом Таиланда стал 96-летний экс-премьер

Временным регентом Таиланда стал 96-летний Прем Тинсуланон, в 1980-е годы возглавлявший правительство страны, с 1998 года являющийся председателем Тайного совета.
16 октября 2016, 14:16
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Российское влияние не всегда во благо ДНР (ВИДЕО)

Внутренние проблемы Донецкой Народной Республики – следствие не только бездарной политики внутреннего руководства, но и тех, кто их направляет – российских политтехнологов, уверен лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
16 октября 2016, 12:58
патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл провёл литургию в Успенском кафедральном соборе РПЦ в Лондоне

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл находится с четырёхдневным пасторским визитом в Великобритании, который приурочен к 300-летию присутствия русского Православия на Британских островах.
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