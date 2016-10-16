Лондон встревожен появлением российских кораблей у британских берегов
Британский флот приведен в повышенную боевую готовность после сообщения об отправке группы кораблей Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» ВМФ РФ в Средиземное море.
Два боевых корабля и морская авиация Королевских ВМС будут сопровождать российскую эскадру при прохождении ею Северного моря, сообщает РИА Новости.
Добавим, что в составе направляющейся к берегам Сирии российской эскадры помимо «Адмирала Кузнецова» также атомный ракетный крейсер «Петр Великий», противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск» и суда обеспечения.
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