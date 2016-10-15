Макеева: Ситуация в Донбассе застопорилась из-за боязни реальности (ВИДЕО)
Процессы, происходящие в Донбассе, застопорились из-за боязни реальности теми, кто их пытается контролировать, считает глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), эксперт Центра геополитических экспертиз, заместитель главного редактора информационно-аналитического портала «Евразия»Наталья Макеева.
«Одной из бед является боязнь реальности. Есть определенная группа влияния, которая боится реальности. Живые энергии, которые всегда двигали историю, не всегда позитивные, подчас даже страшные и разрушительные - это и есть реальность. Если эту реальность понять и пропустить через себя, то ее можно использовать во благо Русской цивилизации, Русского Мира. Боязнь реальности – та причина, из-за которой застопорились процессы, происходящие в Донбассе», - заявила эксперт в ходе скайп-конференции с участием лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя и командир бригады «Восток» Александра Ходаковского и лидера ЕСМ, главного редактора ИА «Новороссия»Андрея Коваленко.
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