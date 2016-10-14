Армия ДНР стала на несколько километров ближе к Мариуполю (ФОТО)
Силы армии ДНР заняли 14 октября 2016 года позиции в районе населённого пункта Водяное на мариупольском направлении. Об этом сообщили в главном управлении разведки киевской хунты.
«Огневое прикрытие обеспечивали боевые расчеты минометной батареи, бронегруппы из состава батальона и снайперские пары», - цитирует сообщение украинских карателей «Взгляд».
Как ранее информировал портал «Евразия», сегодня в ходе атаки боевиков ВСУ на позиции армии ДНР в районе села Ленинское Новоазовского района были уничтожены более десяти киевских карателей, одна единица бронетехники и грузовик с боеприпасами.
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