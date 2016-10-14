Под Мариуполем ликвидированы 10 украинских карателей
Предпринятая украинскими террористами атака на позиции ДНР в районе населённого пункта Ленинское Новоазовского района отбита с большими для оккупантов потерями.
Как сообщили в Минобороны ДНР, уничтожено более десятка укронацистов, одна БМП и грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами, передаёт РИА Новости.
«Атака противника остановлена, однако украинские силовики продолжают обстрел позиций из минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Противник проводит перегруппировку и пытается эвакуировать своих убитых и раненых», - добавили в военном ведомстве ДНР.
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