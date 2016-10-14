Коваленко: Кремлевские политтехнологи должны научиться использовать энергию людей (ВИДЕО)
Восстание в Новороссии вызвало широкий подъём в российском обществе, благодаря чему состоялось воссоединение с Крымом и создание Донецкой и Луганской народных республик. Однако вмешательство в этот процесс политтехнологов и, как следствие, его заморозка завели ситуацию в тупик, считает лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), главный редактор ИА «Новороссия»Андрей Коваленко.
«На определенном этапе люди в Москве, Волгограде, Сибири, Дальнем Востоке поняли, что все по-настоящему, это не политтехнология, и их в кои-то веки приглашают не просто поставить галочку на выборах, а идет живой процесс. Поэтому со всей России, ближнего и даже дальнего зарубежья в Новороссию ехали добровольцы. Сейчас процесс заморожен, поэтому поток добровольцев резко сократился. Сложившаяся ситуация явно надоедает российскому патриоту, который понимает, что процесс не закончен, разрешение не наступило. Нам политтехнологически предлагают радоваться Крыму и якобы наступившему миру в Донбассе, но как можно радоваться, глядя на эту ситуацию. Какой же мир, когда территория ни нашим, ни вашим, обстрелы продолжаются, люди гибнут, ВСУ концентрируются? Эта болезненная ситуация не выходит на центральные каналы, но она очевидна – притом по все стороны баррикад», - отметил Коваленко в ходе скайп-конференции с участием лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя и командир бригады «Восток» Александра Ходаковского и главы Информационной службы ЕСМ, заместителя главного редактора портала «Евразия»Натальи Макеевой.
Комбриг «Востока», в свою очередь, заметил, что российское политическое сообщество опасается социальной активности, той энергии и пассионарности, которая просыпается в людях.
Главред ИА «Новороссия» добавил, что этот всплеск энергии в российском обществе, самоорганизация во имя защиты соотечественников на бывшей Украине стала неожиданностью для политтехнологов, привыкших, что любая политическая активность, любой выход людей на улицы, как правило, щедро проплачивается и организуется некими кураторами. Коваленко уверен в том, что кремлевские политтехнологи должны научиться использовать энергию и пассионарность людей и направлять её в правильное русло.
«Тогда это станет залогом государственного строительства на ближайшие годы», - пояснил эксперт.
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