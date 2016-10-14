НАТО обеспокоено переброской в Калининград комплексов с ядерными боеголовками
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность переброской в Калининградскую область российских тактических ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерные боеголовки, передаёт телеканал «Звезда».
«За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды, - отметил генсек Североатлантического альянса. - Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ. Союзники крайне обеспокоены подобным поведением».
В Минобороны РФ отметили, что переброска «Искандеров» на западные рубежи России проводится в рамках мероприятий, связанных с боевой подготовкой ракетных войск.
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