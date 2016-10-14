Украинские каратели в очередной раз предприняли атаки в направлении населённых пунктов Ленинское и Коминтерново Новоазовского района ДНР.
По информации оперативного командования ДНР, около 13 часов 50 минут 14 октября 2016 года боевики ВСУ после артподготовки с использованием миномётов и 152-мм орудий перешли в наступление силами до одной роты в районе Ленинское, передаёт «Донецкое агентство новостей».
Напомним, что 12 октября 2016 года подразделения армии ДНР отбили атаку противника на данном направлении. Украинские боевики вынуждены были откатиться обратно на свои позиции, потеряв 15 человек убитыми и около 30 ранеными.
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