Стешин и Коц: Донбасс – такая же часть России, как Курская область
Получившие широкую известность своими репортажами из «горячих точек» военкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц в интервью корреспонденту портала общественной организации «Патриотические силы Донбасса»Ольге Жуковой поделились своим взглядом на развитие ситуации в Новороссии.
По мнению военкоров, Донбасс является такой же частью России, как Курская или Белгородская области.
«На самом деле, когда приезжаешь в Донецк, не чувствуешь, что находишься в заграничной командировке, хотя суточные нам до сих пор считают по Украине. По ощущениям же, мы не выехали из России. И язык, и рублевая зона, и вокруг все свои», - отметил Коц, посетовав на сохраняющийся пограничный контроль и отсутствие юридического статуса у народных республик.
«Область России. Никакой Украиной здесь давным-давно не пахнет», - поддержал коллегу Стешин.
Военкоры согласились с тем, что в российском информационном поле тема Донбасса временно уступила место Сирии. Тем не менее, на центральных каналах РФ ежедневно освещается ситуация в народных республиках. И интерес к ней среди российской аудитории значительно выше, чем к происходящему на Ближнем Востоке.
«За Донбассом активно следят, и на всякое ваше событие народ откликается, как минимум, “порванной” личкой в соцсетях. Ваши события расходятся сотнями перепостов и комментариев среди россиян», - подчеркнул Стешин.
«Еще очень показательно, если судить по откликам на сайте той же “Комсомолки”. Мы очень удивлялись: когда мы освещали события в Сирии, и откликов на наши репортажи оттуда было на порядок меньше, чем на материалы из Донецка. Это и говорит об интересе российской аудитории к событиям на Донбассе, нежели к событиям в Сирии. Донбасс все-таки нам родней. Понятно, что в Сирии идет большая геополитическая игра, но если говорить об интересе простых граждан, то Донбасс вне конкуренции», - добавил Коц.
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