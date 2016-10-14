Ходаковский: В Донбассе отсутствует реальная политика (ВИДЕО)
Политика сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике характеризуется дезориентированностью ситуации, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Дезориентированность ситуации – политика сегодняшнего дня. Она имеет естественные причины, но искусственно поддерживается, так как мы не можем предложить людям конкретный вектор. Если в 2014-м году был конкретный вектор, то сейчас он развеялся в воздухе как утренний туман. В некотором роде выгодно поддерживать политику дезориентации, чтобы люди пока не сделали поспешных выводов и продолжали инерционно считать, что мы куда-то движемся, для того, чтобы можно было сейчас с учетом всех реалий политических и в первую очередь геополитических, определиться в с вектором и более менее его прорисовать. Отсутствие политики по внешним признакам - это и есть наша политика на сегодняшний день», - отметил Ходаковский в беседе с московскими журналистами - главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
Также, по словам донецкого военачальника, характеризовавшаяся стихийностью и пассионарностью Русская Весна, целью которой было создание большой Новороссии, в конечном итоге, сменилась политтехнологическим проектом – произошла локализация проектов и заморозка ситуации. Всё, что происходило и происходит в Донбассе, стало полностью подконтрольно российской политической конъюнктуре.
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