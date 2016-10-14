Власти Санкт-Петербурга под давлением общественности демонтировали доску Маннергейму
Мемориальная доска в честь финского военачальника и президента Карла Маннергейма демонтирована 13 октября 2016 года с фасада здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО), памятная доска станет экспонатом в музее Первой мировой войны «Ратная палата» в городе Пушкин Ленинградской области. При этом ее не станут реставрировать. Разрубленная топором и залитая красной краской она станет символом исторических споров в российском обществе, пишет Лента.ру.
Напомним, что состоявшееся в июне 2016 года открытие мемориальной доски в честь российского и финского военного деятеля вызвало крайне негативную реакцию среди петербуржцев, так как возглавляемая Маннергеймом финская армия в 1941-1944 годах была союзником гитлеровского вермахта и принимала участие в блокаде Ленинграда, унесшей жизни более чем 600 тысяч мирных жителей города. Доска неоднократно подвергалась нападениям: её заливали красной краской и обстреливали. За три дня до демонтажа активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» порубили её топором. Также жители Санкт-Петербурга неоднократно обращались в судебные инстанции города с требованием демонтажа мемориальной доски, но получали отказ.
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