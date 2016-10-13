Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Украина нарушает Минские соглашения в части использования авиации в зоне конфликта. По его словам, в ходе недавних боев ВСУ атаковали позиции ДНР с использованием боевого вертолета, сообщает ДАН .

«Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине», — заявил Захарченко в беседе с журналистами.