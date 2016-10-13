Хунта в нарушение "Минска" пустила в ход боевые вертолеты
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Украина нарушает Минские соглашения в части использования авиации в зоне конфликта. По его словам, в ходе недавних боев ВСУ атаковали позиции ДНР с использованием боевого вертолета, сообщает ДАН.
«Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине», — заявил Захарченко в беседе с журналистами.
Минобороны Украины в свою очередь опровергло заявление ДНР о том, что ополченцы подбили вертолет подразделений, подконтрольных Киеву. "Эта информация не соответствует действительности, у нас вертолеты не участвуют в боевых действиях", — сказал РИА Новости официальный представитель украинского оборонного ведомства по вопросам военной операции Андрей Лысенко.
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