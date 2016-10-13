Украинские каратели понесли серьёзные потери в ходе попыток прорыва обороны армии ДНР 12 октября 2016 года.
Как заявил глава ДНР Александр Захарченко, ополченцам удалось подбить вертолёт ВСУ, который совершил посадку на подконтрольной киевской хунте территории.
«Вчерашние потери и попытка атаковать нас вертолетом тоже закончилась неудачно. Он был сбит, но приземлился на их территории», - приводит его слова «Российская газета».
Захарченко также заявил о новом обострении ситуации и нарушении Киевом Минских соглашений. Также он добавил, что никаких соглашений о разведении сторон больше достичь не удалось.
Напомним, что в результате вчерашней атаки в районе села Коминтерново украинские каратели потеряли 15 человек убитыми и 25 ранеными. Среди уничтоженных боевиков ВСУ находились иностранные наемники.
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