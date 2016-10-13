В России испытано новейшее радиоэлектронное оружие
Новейшее высокоточное радиоэлектронное оружие успешно прошло испытания в России, сообщает «Комсомольская правда».
Новейшие пушки способны выводить из строя радиоэлектронику беспилотников, боевых самолётов и другого вооружения противника, а также вызывать у военнослужащих неприятельской армии беспричинное чувство страха.
«Похоже, что нашим инженерам удалось создать электромагнитную пушку, которая находится на мобильной платформе. Думаю, что эта "пушка" в момент боевого применения преобразует энергию в СВЧ-импульс и направляет его точно в цель. Конечно, мощность такого импульса зависит от источника питания», - отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Подобные разработки ведутся и в Соединённых Штатах. В России же изучают вопрос установки радиоэлектронной пушки на новейшем истребителе шестого поколения. В частности, такую идею выдвинул директор дирекции программ военной авиации «Объединенной авиастроительной корпорации» Владимир Михайлов, добавил эксперт.
Отмечается, что впервые радиоэлектронная пушка была продемонстрирована российским военным в павильоне военно-технического форума «Армия-2016» в сентябре 2016 года.
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