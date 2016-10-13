«Умеренные оппозиционеры» накрыли из минометов здание школы в Алеппо
Подопечные США сирийские «умеренные оппозиционеры», удерживающие восточный Алеппо, обстреляли из минометов школу в подконтрольном правительственным силам районе города.
В результате артобстрела погибли двое детей, пятеро получили ранения, передаёт телеканал «Звезда».
Отметим, что США и их сателлиты регулярно обвиняют Россию и сирийское правительство Башара Асада в нанесении ударов по т.н. «умеренной оппозиции», контролирующей восточные районы Алеппо.
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