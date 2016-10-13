Порошенко боится, что его постигнет участь Януковича
Главарь киевской хунты Пётр Порошенко намерен через Конституционный суд лишить звания президента своего предшественника Виктора Януковича, отстраненного от власти 22 февраля 2014 года в результате государственного переворота.
Соответствующий закон, лишающий Януковича почетного звания президента Украины, был подписан Порошенко более года назад и вступил в силу 18 июня 2015 года. Вместе с тем, сам Порошенко обратился в Конституционный суд с просьбой проверить правомочность данного закона и соответствие его конституции Украины. Тем самым, главарь киевской хунты фактически признал, что отстранение Януковича от власти было совершено в результате госпереворота, отмечает телеканал «Звезда».
По мнению экспертов, действия Порошенко свидетельствуют о его боязни повторить судьбу Януковича.
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