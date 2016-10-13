Вьетнам отказал России в размещении военной базы в Камрани
В министерстве иностранных дел Вьетнама заявили, что не допустят появления на территории страны любых иностранных военных баз, сообщает Лента.ру.
«Последовательная политика Вьетнама состоит в поддержании нейтрального статуса государства. Мы не будем вступать в военные союзы или альянсы против третьих стран», - подчеркнул официальный представитель ведомства Ле Хай Бинь.
Напомним, что 7 октября 2016 года заместитель главы Минобороны России Николай Панковзаявил о намерении возобновить закрытые в 2002 году российскую военно-морскую базу в Камрани (Вьетнам) и радиоэлектронный центр Лурдес на Кубе. Данную позицию поддержали в Кремле и обеих палатах российского парламента.
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