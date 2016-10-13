В Чернобыльской зоне отчуждения будет построено централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива.
Соответствующее распоряжение уже подписано главой Кабмина киевской хунты Владимиром Гройсманом, который распорядился выделить под хранилище ядерных отходов земельный участок общей площадью в 45,2 га.
Примечательно, что ядерный могильник будет построен на американские деньги и по технологии американской компании Holtec International, пишет новостной портал общественной организации «Патриотические силы Донбасса».
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