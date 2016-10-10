Депутаты Киевского областного совета большинством голосов приняли законопроект с требованием разграничения полномочий центральной и региональной власти, сообщает МИА «Новороссия».
Отметим, что на практике это означает требование федерализации Украины и предоставление фактической автономии Киевской области. Ранее подобного рода требования уже поступали в Киев из целого ряда областей как на востоке, так и на западе бывшей Украины – от Харькова, Запорожья и Одессы до Львова и Ивано-Франковска.
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