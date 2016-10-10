Минобороны РФ 10 октября 2016 года объявило о намерении разместить в Сирии постоянную базу военно-морского флота. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Николай Панков статс-секретарь, замминистра обороны.

"На территории Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы в настоящее время подготовлены. Они проходят процедуру межведомственного согласования… и мы надеемся, что скоро будем просить вас ратифицировать (соглашение)", — заявил замминистр обороны Панков в Совете Федерации.

В палатах российского парламента уже заявили о готовности заняться этим вопросом в самое ближайшее время. Эксперты и парламентарии предполагают, что база ВМФ РФ будет включать в себя системы противовоздушной и противолодочной обороны, в частности, корабли будут защищены новейшими комплексами противоракетной обороны С-300 и С-400 "Триумф".

На прошлой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что в Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300, предназначенная для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха. Также в Сирии продолжают нести дежурство комплексы С-400.

"Пункт МТО, развернутый в Тартусе, сегодня позволяет лишь заправить корабль водой и продовольствием, заменить некоторые узлы и агрегаты и отправить его обратно в поход. Полноценная база позволит предоставить экипажу отдых, а также провести довольно существенный навигационный ремонт, если он необходим. Кроме того, развертывание базы в Тартусе будет означать, что там смогут одновременно базироваться до пяти кораблей первого и второго рангов, а также подводные лодки и морская авиация", — рассказал РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.