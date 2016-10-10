Кравчук объяснил, почему Украине нельзя доверять ядерное оружие
Первый президент Украины Леонид Кравчук оправдался за подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, в соответствии с которым Киев добровольно отказывался от доставшегося ему в наследие от Советского Союза ядерного оружия.
По его словам, Украина напоминала «обезьяну с гранатой», поэтому лучше было разоружиться.
«Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания и воспроизводства, были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату и зажала чеку. Ей сказали не отпускать - она держит. А потом ей надоело - она отпустила, и произошел взрыв», - отметил Кравчук.
Он также добавил, что украинские власти были неспособны из-за отсутствия средств построить даже технологическую линию, отмечает телеканал «Звезда».
Отметим, что 7 октября 2016 года Кравчук был единственным представителем украинского политического истеблишмента, кто поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, что вызвало всплеск возмущения среди «майданутых» украинцев.
«Я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения, с надеждой на будущее. Владимир Владимирович сейчас имеет возможность, пользуясь своим имиджем и поддержкой в стране, поднять Россию на такую высоту, которой она достойна – на очень большую высоту», - цитирует Кравчука украинский «24 канал».
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